Paavo Nõgene: rahandusministri käitumine sundis mind Reformierakonnast lahkuma

„Ma olen Reformierakonda kuulunud 22 aastat ja tõesti olen seda mõtet mõlgutanud ka varem, et ehk oleks aeg välja astuda. Aga ühel hetkel lihtsalt saab sul karikas täis, et kas sa soovid selle erakonna või selle poliitilise valdkonnaga olla ka juriidiliselt seotud. See on ikkagi poliitilise kultuuri küsimus. Viimase hoobi andis ikkagi see, kuidas käitutakse vabariigi presidendiga, sest see pole lihtsalt ilus,“ sõnas Nõgene.

„Siin on nüüd minu arvates tõesti see probleem, et kui mina oleksin kõrge riigiametnik või siis minister, kes on poolteist aastat viidanud kõikidele teistele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit, et ei tohi Venemaal ja Venemaaga enam suhteid ajada, et need tuleb kõik võimalikult ruttu lõpetada, aga siis ma saan teada poolteist aastat hiljem, et mu ooperidirigendist isa endiselt dirigeerib kuskil Venemaal,“ kommenteeris Nõgene Kallase üles ehitanud moraalistandardit.