Tallinnas müüakse „Kremli ametliku varustaja“ toidukaupu. Kas see on seaduslik?

Selliseid poode Vene kaupadega on Tallinnas mitmel pool: pea igas linnaosas võib leida mitu poodi, kus on Venemaal toodetud konserve, makarone, krõpse ja muid toidukaupu. Otsustades aegumistähtaegade järgi, ei ole see kaup, mis oleks toodud veel enne sõda. See aga tähendab, et kuigi kaubandussuhted ei ole nii tihedad kui varem, on need ikkagi olemas.