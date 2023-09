Venemaa liitlane Armeenia viib läbi ühisõppused USA-ga. Kreml: see kutsub esile valvsust

Armeenia kaitseministeerium teatas, et õppuste eesmärk on rahuvalveoperatsioonide raames rahvusvahelistel rahuvalvemissioonidel osalevate üksuste koostöö taseme tõstmine ning kogemuste vahetamine juhtimis- ja taktikalise kommunikatsiooni alal.

Tänavu jaanuaris ütles Armeenia peaminister Nikol Pašinjan, et Armeenia ei pea otstarbekaks Venemaa juhitava Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsiooni (KJLO) õppuste korraldamist oma territooriumil sel aastal. Hiljem ütles ta veel, et Jerevanil on tekkinud mulje, et see organisatsioon „lahkub Armeeniast“. Ta pidas võimalikuks, et Armeenia võib langetada otsuse KJLO liikmesuse lõpetamise või külmutamise kohta.