Kes on Mihhail Kõlvartit aja jooksul jälginud, see teab, et ta on salguti hall. Värvib, selge see! Aga miks? Ja Tanel Kiik on nii mõnigi kord pildile jäänud kahtlaselt sirgete juustega, kuigi igaüks teab, et loomulikul viisil on tema juuksed tugevasti lokkis. Niisiis, sirgendab? Otsekohesed küsimused toovad otsekohesed vastused. Need on üllatavad.