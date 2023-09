Rumeenia president eitas ka omalt poolt Vene drooni kukkumist Rumeeniasse: meil on täielik kontroll oma ruumi üle

„Ma võin teile öelda, et ei olnud ühtki osa ja ühtki drooni ega mingi vahendi muud osa, mis oleks Rumeeniasse saabunud. Meil on oma rahvusliku ruumi üle täielik kontroll,“ ütles Iohannis, kinnitades kaitseministeeriumi varem öeldut, vahendab Raadio Vabadus.

„Meil olid rünnakud alles täna ja me tegime kindlaks, et 800 meetri kaugusel meie piirist. Seega väga-väga lähedal. Me oleme aga valvel ja NATO-s oleme me väga hästi kaitstud,“ lausus Iohannis Rumeenia keskosas asuvas Cincu sõjaväebaasis.