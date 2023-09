Erakondade reitingud: Reformierakond püsib liidrikohal, EKRE kasvatab vähehaaval toetust

Liidrikohal jätkab Reformierakond, kelle toetus pole viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud. Teisel kohal oleva EKRE toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on hetkel stabiilne. Reformierakonna edu EKRE ees on 1,3 protsendipunkti ning Keskerakond jääb EKRE-st 6,5 protsendipunkti kaugusele.