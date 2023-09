Putin: lääne võimud panid Zelenskõi presidendiks, et natsismi ülistamist varjata

„Lääne kuraatorid on pannud kaasaegse Ukraina etteotsa inimese - etnilise juudi, juudi juurtega, juudi päritolu. Ja seega näib minu arvates, et nad varjavad inimvaenulikku olemust, mis on kaasaegse Ukraina riigi alus,“ vahendab Al Jazeera Putini sõnu.

„Ja see teeb kogu olukorra äärmiselt vastikuks, et etniline juut varjab natsismi ülistamist ja neid, kes juhtisid Ukrainas ükskord holokausti - ja see on ühe ja poole miljoni hävitamine,“ lisas Putin.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak lausus vastuseks Putini sõnadele, et Putin ise on vastik, kui ta „püüab õigustada teise riigi kodanike vastu sooritatud massikuritegusid koletu valega“.

Putin on korduvalt süüdistanud Ukraina juhte natsismis ja vene keelt kõnelevate inimeste vastu genotsiidi toime panemises.

Samuti on Vene president mitu korda teemaks võtnud Zelenskõi juudi päritolu.

Juunis teatas ta, et Zelenskõi on juudi rahva häbiplekk. „Räägitakse, et ta pole üldse juut,“ märkis Putin veel.

Zelenskõi ise on öelnud, et mõned tema vanaonud tapeti holokaustis ja lükanud korduvalt ümber väited, nagu oleks ta Ukraina neonatse toetanud.