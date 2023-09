FOTOD | Järvamaal hukkus raskes liiklusõnnetuses jalgrattur

Politsei vanemkomissar Kaire Välba sõnas, et traagilise kokkupõrke põhjused selgitatakse välja uurimise käigus. „Kindlasti on see järjekordne meeldetuletus kõigile liiklejatele, et alati tuleb olla tähelepanelik ning valmis selleks, et eksida võivad ka kaasliiklejad,“ Välba.