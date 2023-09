Kapo värske kontrolli tulemustest: peaministri abikaasa ettevõtlussidemed pole julgeolekuoht

Palloson rõhutas, et peaminister on läbinud mitu julgeolekukontrolli, sealhulgas NATO ja EL-i saladustele juurdepääsuks, ning kapo ei ole tuvastanud, et oleks alust loa andmisest keelduda.

„Julgeolekukontrolli käigus kogutud teavet pole võimalik täpsemalt avada, aga on ilmselge, et kontaktid Venemaal on kindlasti teema, mis julgeolekukontrollis läbi käiakse,“ sõnas Palloson.

„Mis puudutab küsimusi, kas ja mille osas kaitsepolitsei on või ei ole peaministrit hoiatanud, siis sellele on peaminister ammendavalt vastanud ja sellele meil midagi lisada pole,“ viitas Palloson Kaja Kallase korduvale kinnitusele, et kapo pole teda informeerinud, justkui tuleneks tema abikaasa äritegevusest julgeolekuoht.

„Julgeolekuasutusena on meie ülesanne ennetada ja tõkestada julgeolekuohte, seetõttu kontrollisime julgeolekuasutuse seaduse alusel äsja täiendavalt üle peaministri, tema abikaasa ja viimase ettevõtlusega seonduva. Meile teadaolevalt pole peaminister Venemaa föderatsiooni huve esindavate isikute poolt Eesti-vastaselt mõjutatav. Samuti jääme varem öeldu juurde, et sanktsioonide rikkumist pole tuvastatud,“ ütles Palloson veel.