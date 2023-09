Kuressaare Veevärk: proovid näitasid puurkaevude vee saastumist

Hea on Kuressaare Veevärgi sõnul see, et algallikas on käes ja olukorda on võimalik kontrollida ning linnatrassi puhastamine on andnud ruttu positiivseid arenguid – eilsest 14st proovist üle linna olid 13 leiuta. Terviseameti sõnul on proovid jõudnud nende laborisse ning oodatakse vastuseid, mis võis sel korral saaste põhjustada. Terviseamet lisas, et teadaolevalt pole keegi haigestunud ega haiglasse pöördunud.