VIDEOD | Opositsioonierakonnad jätkavad riigikogu töö halvamist vähemalt Kallase tagasiastumiseni: see on ainuke väljapääs kriisist

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et alates kevadest on olnud üks kriis teise otsa. „Meie selge seisukoht on, et peaminister Kaja Kallas peab oma ametist lahkuma ja sama positsiooni väljendasid ka teised opositsioonierakonnad,“ sõnas ta.