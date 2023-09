Opositsioonierakonnad jätkavad riigikogu töö halvamist vähemalt Kaja Kallase tagasiastumiseni

„Isamaa fraktsiooni vastus Riigikogu juhatuse küsimusele, kuidas sügisel parlamendi tööga edasi minna, on väga ühene: praegu kujunenud olukorras saab patiseisu lahenduseks olla vaid peaministri tagasiastumine,“ sedastas Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder pärast istungit meediale oma seisukoha. „See samm avab uued võimalused konstruktiivseks aruteluks nii opositsiooni kui ka koalitsiooni jaoks ja võimaldab Eesti riigil oma maine taastada puhtalt lehelt.“

Seedri sõnul on Isamaa erakond alates vastasseisu algusest mitmel korral kutsunud üles korraldama erakonna esimeeste ümarlauda, seni eduta.

„Kaja Kallas keeldub minemast ka tänasesse ETV „Esimese stuudio“ debatti, kus on kohal ülejäänud viis Riigikogus esindatud erakondade esimeest. Kujunenud olukorras pole parlamentaarses riigis võimalik kriisi lahendada ilma parlamendierakondade esimeeste ühise kohtumiseta. On kahetsusväärne, et mitme kuu jooksul pole selleks leitud võimalust,“ lisas Seeder.