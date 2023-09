Kaljulaid: kapo peadirektor kinnitas komisjonis, et Kallas pole Venemaa poolt mõjutatav isik

Komisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) rääkis Delfile, et üks olulisi järeldusi, mida ka kaitsepolitsei peadirektor kinnitas, oli see, et Kallas ei ole olnud mitte ühelgi viisil Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste või riiklike struktuuride poolt mõjutatav isik.

„Ma usun, et mitte ükski terve mõistusega inimene ei usu, et Kaja Kallas, kes on poolteist aastat olnud üks peamisi Vene Föderatsiooni sanktsioonide kehtestamise eestvedajaid, Ukraina sõjalise aitamise eestvedajaid, Ukraina poliitilise toetamise eestvedajaid, NATO perspektiivi toetajaid, et talle on võimalik üldse Vene föderatsiooni [poolt] mõju avaldada, et see väide ongi olnud pigem selline sisepoliitiline ja ülepingutatud, aga hea, et on olemas nüüd ka ametlik kinnitus,“ rääkis Kaljulaid.

Ta viitas sellele, et osad opositsioonipoliitikud on mänginud selle mõttega, et Kallas võib olla Venemaaga seotud ning see on Kaljulaidi hinnangul väga tõsine süüdistus. Ka tema isiklikul hinnangul on see täiesti alusetu süüdistus.

Kaljulaid märkis ka, et kapo saab anda hinnanguid ainult oma pädevuse raames ja seaduse raames ning nad ei anna moraalseid hinnanguid. „Oma pädevuse piires kapo kinnitas, et peaminister ei ole mõjutatav olnud,“ lisas ta.

Komisjon koguneb uuesti kahe nädala pärast. Nimelt viitas Kaljulaid Twitteris, et kaitsepolitsei enda tegevuse osas jäid mõned küsimused õhku. Delfile ta täpsustas, et kapo peadirektor andis väga ammendavaid vastuseid, aga kapol on vaja aega, et ette valmistada materjale järgmiseks kohtumiseks ning midagi kahtlast seal ei ole.

Komisjoni aseesimees Aivar Kokk (Isamaa) sõnas, et väga paljudele küsimustele ei saadud vastuseid ning nad ootavad veel materjale.

Ta ütles, et enda küsimusele ta vastust ei saanud, kuid ta ei olnud nõus küsimust avaldama, sest tegu on kinnise istungiga. Ta sõnas vaid nii palju, et tänane kapo juht ei osanud tema küsimusele vastata, sest ta on veel „üsna värske juht“ ning lubas Koka küsimuse maja peal üle küsida.