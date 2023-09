DELFI UKRAINAS | Insenerid ehitavad tagalas laadimisseadmeid eesliinil kasutatava elektroonika jaoks

„Varem oli meie kontori esimesel korrusel kaunis näidistesaal, juhid istusid ülikondades ja lipsusega. Töötasime eraisikute ja ärimeestega. Kui algas täiemahuline sõda, kujundasime me tootmise ümber sisuliselt mõne nädalaga. Alguses pöördus meie poole sõber, kes läks sõdima. Ta küsis, kas saaks tekitada autonoomse jaama, et laadida tehnikat – raadioid, telefone ja Starlinki. Me aitasime teda ja mõistsime kohe, et saame kasulikud olla. Aegamööda hakkasime me tootma tooteid, mida on vaja rindel. Alguses olid need akupangad mahutavusega 60 000 milliampertundi, mis võimaldavad telefone laadida mitu päeva. Hiljem läksime üle veel suuremate lahenduste tootmisele, mis võimaldavad tagada Starlinki töö 10-15 tundi või isegi kauem,“ räägib Dmõtro Kolossovskõi.