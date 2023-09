Jürgen Ligi Karise torkest Kallase aadressil: president peaks lepitama, mitte õli tulle valama

Alar Karis kohtus eile parlamendiparteide juhtidega. Kohtumise järel rõhutas ta, et riigikogu ei saa seisma jääda. „Lihtne on näpuga näidata, et kes on kevadises obstruktsioonis süüdi, kuid nüüd peab leidma lahendused, et tupikusse jõudnud parlament juhtida normaalsele teele tagasi. Sisepoliitika käsipidur tuleb üles leida ja see lahti lasta. Riigikogu peab töötama,“ märkis ta avalduses. Riigikogu tööd puudutavast tunduvalt enam sai kõlapinda aga samas avalduses öeldu, mis puudutab Kaja Kallast. „Minu isiklik eelistus olnuks, et valitsusjuht astunuks tagasi teda kriisi fookusesse tõstnud sündmustejada alguses. See olnuks teda ennast, tema lähedasi, valitsuse töövõimet ja Eesti sõnumite usutavust säästnud otsus. Kuid igaüks teeb niisuguses olukorras oma valikud ise, hinnates ise moraalse probleemi tõsidust.“