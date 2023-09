Riigikontroll soovib auditist puuduolevad andmed siseministeeriumilt välja küsida erikomisjonis

Siseministeeriumi siseauditi juht Tarmo Olgo sõnas, et see, et riigikontroll jättis hinnangu andmata ei tähenda, et siseministeeriumi personalikulude arvestuses oleks probleeme. Tema sõnul on riigikontroll siseministeeriumi personalikulusid auditeerinud igal aastal ja ei ole tuvastanud süsteemseid puudusi.