Intriigid Tallinna linnavolikogus. Opositsioon pole ühel meelel, mis linnaisa jalgealust kõigutada

Kase nentis, et EKRE fraktsioon on opositsioonist ainuke, mis pole nõustunud umbusaldusavalduse esitamisega linnapeale. EKRE-l on volikogus seitse kohta. Kase loodab, et EKRE mõtleb ümber. Koalitsioon on aga siiski selges ülekaalus ka nende häältega või ilma. 79-liikmelises volikogus on Keskerakonnal ja sotsidel 45 kohta. „Ja loodame, et SDE-l on piisavalt julgust, et linnapeale punast kaarti näidata. Tallinna ettevõtetele ja inimestele tekitatud kahju on märkimisväärne ning liikluskaose eest tuleb võtta vastutus,“ lausus Kase.