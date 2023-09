Ekspress kirjutas augustis, et ootamatult on lahkumisavalduse andnud riigiprokurör Denis Tšasovskih, kes on süüdistaja nii Mailis Repsi kui ka Tallinna Sadama kohtuasjas. Kohtukavast nähtub, et septembris ongi kõik Repsi puudutavad istungid tühistatud.