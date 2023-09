Endine minister Peep Peterson: Kaja Kallas peab tagasi astuma

Peterson kirjutas, et Operail on lõpetanud valitsuse suunisel kõik oma Venemaaga seotud tegevused. Seetõttu on tulnud koondada pooled töötajad ja ka ülejäänute tulevik pole selge. „Äri läbilõikamine Venemaaga ongi suur ohver, mida kannavad nii tööandjad kui töötajad tihti väga valusal viisil,“ kirjutas Peterson.

Petersoni hinnangul on peaministri ambivalentsus oma abikaasa Vene-äri skandaali suhtes teinud inimestele palju haiget skandaali esimesest päevast saati. „Kurtmine, et pereliige loobus võileivahinna eest osalusest peale pooleteiseaastast teenimist idavedudelt, on kas laia pildi puudumise või olematu solidaarsustaju märk,“ kirjutas Peterson. „Olen veendunud, et Kaja Kallas peab tagasi astuma hoolsuskohustuse ja enesekohase printsipiaalsuskohustuse rikkumise tõttu.“

Esmaspäeval kohtus president Alar Karis peaminister Kaja Kallasega ning teatas seejärel, et oleks eelistanud, et Kallas oleks skandaali puhkedes teatanud oma tagasiastumisest. „Minu isiklik eelistus olnuks, et valitsusjuht astunuks teda kriisi fookusesse tõstnud sündmustejada alguses tagasi. See olnuks teda ennast, tema lähedasi, valitsuse töövõimet ja Eesti sõnumite usutavust säästnud otsus. Kuid igaüks teeb niisuguses olukorras oma valikud ise, hinnates ise moraalse probleemi tõsidust,“ ütles president Karis.

Skandaal lahvatas 23. augustil, kui sai avalikuks, et Stark Logistics on Ukraina sõja ajal jätkanud tegevust, mis on seotud Venemaaga. Kallase abikaasa Arvo Halliku firmale Novaria Consult kuulus 24,8% firmast Stark Logistics. Tolle klient on omakorda Metaprint, kes tegutseb siiani ka Venemaal. Stark Logistics aitab logistika ja vedudega.

Kallas on korduvalt öelnud, et tema peaministri kohalt tagasi ei astu. „Mul on väga kahju, et selline olukord on üldse tekkinud. Ma kindlasti vabandan kõigi ees, kes sellest riivatuna on end tundnud, aga mina saan vastutada nende moraalsete hinnangute eest, mida ma olen ka andnud,“ märkis ta eelmisel nädalal Delfile.