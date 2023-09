Eesti inimesed annetasid Ukraina koolidele pommivarjendite rajamiseks 158 400 eurot

Heategevuskampaania ühe korraldaja Ruslan Trochynskyi sõnul on ta väga tänulik tuhandetele inimestele, kelle rahalise panuse abil on võimalik rajada ja esmavajalikuga sisustada Ida-Ukrainas koolidele mitmed pommivarjendid. „Eesti inimestel jätkub endiselt kaastunnet ja abivalmidust Ukraina rahva suhtes ning annetusraha kogunes rohkem kui me loota julgesime. Kui algselt oli plaan rajada varjendid Dobropillya linna koolidele, siis nüüd saame ka mõne teise asula laste turvalisusesse panustada,“ ütles Trochynskyi.