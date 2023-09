FOTO | Kadunud kindral Surovikin ilmus väidetavalt välja. New York Timesi teatel vabastati ta pärast Prigožini hukkumist

„Kindral Sergei Surovikin ilmus välja. Elus, terve, kodus, koos perekonnaga, Moskvas. Tänane foto,“ kirjutas Sobtšak, jättes aga lisamata, kust ta selle foto sai.

Fotol on kindral erariietes koos ühe naisega. Ajalehe Kommersant teatel on see tema abikaasa.

Varem on seesama Sobtšak ja raadiojaama Ehho Moskvõ endine peatoimetaja Aleksei Venediktov ning mitmed meedia- ja Telegrami kanalid teatanud, et Surovikin on pärast 24. juunit olnud sisuliselt vahi all, aga mitte vanglas, vahendab Raadio Vabadus. On väidetud, et ta kuulati seoses võimaliku osalusega mässus üle.

Ajaleht New York Times kirjutab kahele USA ametnikule ja ühele Venemaa kaitseministeeriumile lähedasele isikule viidates, et Surovikin on vabastatud.

USA ametnikud ütlesid New York Timesile, et kuigi Surovikin näib olevat ametlikult vahi alt vabastatud, on ebaselge, kas on jäänud mingeid piiranguid tema liikumisvabadusele või muid Vene võimude kehtestatud piiranguid.

Venemaa kaitseministeeriumile lähedane allikas ütles, et Surovikin vabastati päevil pärast Wagneri juhi Jevgeni Prigožini hukkumist augusti lõpul lennuõnnetuses.

Kindral on seni oma auastme säilitanud ja on tehniliselt endiselt sõjaväeohvitser, aga tal ei ole enam mingaid karjääriväljavaateid, teatas allikas.