FOTO | Kadunud kindral Surovikin ilmus väidetavalt välja

Fotol on kindral erariietes koos ühe naisega. Ajalehe Kommersant teatel on see tema abikaasa.

Varem on seesama Sobtšak ja raadiojaama Ehho Moskvõ endine peatoimetaja Aleksei Venediktov ning mitmed meedia- ja Telegrami kanalid teatanud, et Surovikin on pärast 24. juunit olnud sisuliselt vahi all, aga mitte vanglas, vahendab Raadio Vabadus. On väidetud, et ta kuulati seoses võimaliku osalusega mässus üle.