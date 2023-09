USA allikate sõnul sõidab Kim Jong-un Vladivostokki Putiniga kohtuma. Kreml seda ei kinnitanud

Putin tahab allikateks olnud ametiisikute sõnul, et Kim nõustuks saatma Venemaale suurtükimürske ja tankitõrjerakette, ning Kim sooviks Venemaalt tehnoloogiat satelliitide ja tuumajõul liikuvate allveelaevade jaoks. Samuti tahab Kim toiduabi.

Kolmapäeval hoiatas Valge Maja, et Putin ja Kim on vahetanud kirju võimaliku relvatehingu kohta. USA julgeolekunõukogu esindaja John Kirby ütles, et kõrgetasemelised läbirääkimised sõjalise koostöö üle Venemaa ja Põhja-Korea vahel edenevad aktiivselt.