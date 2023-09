Linnapea Sobjanin: Moskvat üritati droonidega rünnata

Istra ringkonna juht Tatjana Vituševa teatas, et drooni tükkide allakukkumise tagajärjel sai kahjustada garaaž.

Moskvat ja teisi Venemaa paiku on viimastel nädalatel mitmel korral rünnatud. Viimati tabas droonirünnak Pihkva lennujaama , mis on Eestist vaid 32 km kaugusel. Tassi teatel sai selles rünnakus kahjustada neli Il-76 transpordilennukit, kuid vigastatuid polnud.

Ööl vastu 30. juulit toimus Moskva pihta üks suurim droonirünnak. Kaks drooni tabasid Moskva linna äripiirkonda, büroohoonetel lõhuti aknad ja siseruumid said kahjustada. Venemaa süüdistas rünnakus Ukrainat. Ööl vastu 1. augustit tabati sama ärihoonet .

Pärast seda on mitmel korral droonid Moskva kohal lennanud ning Venemaa on paljusid neist alla tulistanud. Kreml on iga kord Ukrainat süüdistanud, kuid enamasti pole Ukraina rünnakuid omaks võtnud.