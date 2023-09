USA esileedi Jill Biden nakatus koroonasse

Üks valitsuse ametnik ütles eelmisel kuul CNN-ile, et Valge Maja protokollides ei ole muudatusi, isegi kui mõned eksperdid hoiatasid, et haigestumiste arvu suurenemine võib tähendada, et mõned kõrge riskiga isikud peavad kandma maski, et vältida Covid-nakkuse levikut.