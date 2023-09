Kaja Kallas saatis riigikogu erikomisjonile abikaasale antud laenu lepingud

Kallas teatas esmaspäeva õhtul ühismeedias, et on alati olnud aus ja läbipaistev ning oma majanduslikud huvid korrektselt deklareerinud. „Deklaratsioonid on olnud kõigile näha, sest mul ei ole midagi varjata,“ ütles Kallas.

Kallas kirjutas, et täna üllatasid riigikogu erikomisjonis opositsiooni liikmed teda küsimusega, mis päeval täpselt ta sõlmis laenulepingud oma abikaasaga. „Ma küll ei mõista, kuidas see üldse teemasse puutub, aga näitamaks, et mul tõesti pole midagi varjata, saatsin just komisjoni liikmetele abikaasa firmale antud laenulepingu ja selle lepingu kaks lisa.“