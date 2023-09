ÜLEVAADE | Komisjon ei jäänud Kallase vastustega rahule. Kallas „murdus“ ja edastas laenulepingud

Korruptsioonivastases komisjonis uuris komisjoni esimees Mart Helme Kallaselt, et mille peale abikaasale antud 350 000 eurot laenuraha kulunud on. Ka Priit Sibul tundis huvi, milleks raha kasutati ning küsib Kallase ehituses oleva maja kohta, et kas raha läks ehitusse, nagu rääkis tema abikaasa ERRile.