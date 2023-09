Liidu esimees Voltri ütles pärast esmaspäevast kohtumist, et kohtumisele mindi murelike nägudega, sest rahandusministeerium tuli eelmisel nädalal avalikkuse ette sõnumiga, et avaliku sektori töötajate palgad kavatsetakse järgmiseks neljaks aastaks külmutada. „Õnneks vähemalt läbirääkimiste laua taga väljendas Kallas siiski seda, et sellist kokkulepet koalitsioonis pole ja sellise asjaga tema ei saa nõustuda,“ rääkis ta.