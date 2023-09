Lääneranna vallavanem Ingvar Saare oli Kallase postituse suhtes kriitiline. Ta ütles, et ministri postitus on „sürr“. „Sellist alust pole, et ta nüüd ütleb, et ta ei kirjuta alla. See on poliitiline populaarsuse võitmise samm, sisu tegelikult pole. Puhtalt formaal-juriidiliselt peab selle ära allkirjastama,“ sõnas ta. „Arvan, et minister võiks vahelduseks küsida enda ametnike käest, kuidas haridusküsimusi või selliseid menetluslikke asju tuleb lahendada ja mis ministri roll nendes menetlustes on.“