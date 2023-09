VIDEO | Kaja Kallas imestab: kas on kahtlus, et olen midagi valetanud või varjanud? Seda ju ei ole

Kallas oli seoses idavedude skandaaliga kutsutud hommikul korruptsioonivastase erikomisjoni istungile. Jutuks oli näiteks see, kust Kallas ikkagi võttis 350 000 eurot, mille laenas oma abikaasa Arvo Halliku firmale Novaria Consult. Nüüd on teada, et käesoleval suvel maksis Hallik selle raha Kallasele tagasi. Takkaotsa laenas Kallas juulis Novaria Consultile veel 20 000 eurot. Seda summat pole Hallik veel tagasi maksnud. „See on mõeldud investeerimiseks,“ on Kallas öelnud.