Tallinna Ettevõtluskonkurss tähistab juubelit

Ettevõtluspäev

Ettevõtluskonkurss on osa igasügisesest Tallinna Ettevõtluspäevast, mis toimub sel aastal 26. septembril. Aasta 2023 on kuulutatud üle-euroopaliseks oskuste aastaks ja nii keskendub ka Tallinna Ettevõtluspäev oma 20 aasta juubeli puhul teemale „Tuleviku ettevõtluses maksavad oskused“. Päeva jooksul arutletakse üheskoos, kuidas on aastate jooksul muutunud teadmised ja oskused ning millised on sektorite, aga ka juhtide vajadused tänapäeval ja tulevikus. Samuti arutatakse, milliseid oskusi ja teadmisi peab omama ettevõtja ning milliseid oskusi ootab tööandja tööturult.

Tallinna ettevõtlusdirektor Kalle Killar: „Tänapäeva muutuvas maailmas on edu võti mitte ainult teadmised, vaid ka oskused. Just oskused kujundavad meie võimekust kohanduda, innustada ja luua uusi võimalusi edukaks ettevõtluseks. Ettevõtluspäev on suurepärane võimalus arutada ettevõtluse tuleviku üle, kus loovus, koostöö, tehnoloogiline osavus ja pidev õppimine on need väärtused, mis meid edule juhivad.“

Ettevõtlusoskused olid 20 aastat tagasi väga erinevad võrreldes tänapäevaga. Enamik ettevõtjaid tugines toona kohalikule turule ja rahvusvaheline kaubandus ning digitaalne äri olid lapsekingades. Ettevõtlusoskused ise põhinesid suuresti traditsiooniliselt müügioskusel, suhtlusoskusel ja rahaliste vahendite haldamisel. Tänapäeval on digitaliseerimine muutnud ettevõtluse olemust, võimaldades uusi ärimudeleid ja laiemat rahvusvahelist turgu.

Ettevõtlusoskused on muutunud mitmekesisemaks ja spetsialiseeritumaks, hõlmates nii tehnoloogia kui ka juhtimise valdkonda. Olulisemaks osaks on saanud muu hulgas turundus ja müük, mis on läinud keerumaks ning nõudlikumaks, aga pakub ka rohkem võimalusi.

Pole kahtlust, et tulevikus kasvab ettevõtlusoskuste olulisus veelgi. Ettevõtjad peavad olema võimelised kohanema kiiresti muutuva majanduskeskkonnaga ja omama laiemaid teadmisi nii tehnoloogia kui ka finantsjuhtimise valdkonnas, olgu siin näiteks robotiseerumine või tehisintellekti rakendamine.

Samuti on oluline, et ettevõtjad oleksid võimelised looma uusi ärimudeleid ja nutikaid uuenduslikke lahendusi, mis vastaksid tulevikuväljakutsetele ning -vajadustele. Mööda ei saa vaadata ka ettevõtjate kasvavast rollist ühiskonnas, kus vastutustundlik ja keskkonnahoidlik käitumine on saamas konkurentsieeliseks ja näitab eeskuju ressursside säästmisel ning jätkusuutliku keskkonna poole liikumisel. Ka juhtimisoskused muutuvad üha strateegilisemaks ja paindlikumaks, omades suuremat rolli ka meeskondade arengul ning inspireeriva töökeskkonna loomisel.

Kõigil neil teemadel toimuvad arutelud ja ettekanded 26. septembril Viru Konverentsikeskuses. Ettevõtluspäeva sisukast programmist leiab enda jaoks sobiva ürituse nii tegutsev kui ka alustav ettevõtja, tudeng või lihtsalt ettevõtlushuviline.