VIDEO ja FOTOD | Kooliaasta algus põhjustas Tallinnas suuremaid liiklusummikuid

Tallinna teetööde tõttu on tehtud liikluses palju ümberkorraldusi või on tänavad hoopis kinni. See aga põhjustab tipptundidel suuremaid ummikuid.

Keerulisemate liiklusolude tõttu oli suuremate jõududega väljas ka politsei – eriti just koolide juures, kus liigub rohkem lapsi ja noori. Suuremad ummikud olid Kreutzwaldi tänaval, kust inimesed proovisid saada Narva ja Tartu maanteele. Kreutzwaldi tänaval on olnud suured ummikud alates suve algusest, kuna suur osa liiklusest suunati ümber just sinna.

Kreutzwaldi tänaval on ka Tallinna Kesklinna Vene gümnaasium, ent politsei sõnul oli hommikul liiklus pigem rahulik ja midagi ebatavalist ei juhtunud. Politsei kutsus vahel korrale täiskasvanuid, kes ületasid teed punase fooritulega.

„Senine hommik on olnud täpselt selline nagu septembri algus kipub olema – autosid, ühistransporti, lapsi on palju. Tallinna kesklinnas on toimunud suured liikluskorralduse muudatused, mille tõttu on ummikuid tavapärasest rohkem,“ ütles politseinik Kreutzwaldi tänaval. „Õnneks pole mingeid avariisid juhtunud, loodame, et tänase päeva jooksul neid ei juhtu ka.“

Ta lisas, et kõige suurem põhirõhk on tänasel päeval, ent terve nädala jooksul hoiavad politseinikud liiklusel ja just väikeste laste liikumisel silma peal.

Kadrioru Saksa gümnaasiumi juures ehk Gonsiori tänaval oli liiklus hõre, ent see tänav on endiselt osaliselt suletud. Lapsed tulid kooli busside või ratastega ning sel tänaval suuremaid ummikuid polnud.

Pärnu maanteel, viadukti ja kino Kosmose vahelisel lõigul ei erinenud samuti liikluse tihedus tavapärasest. Kaost ei tekitanud ka viaduktil juhtunud väike avarii, kus veoauto ja liinibuss seisid kahel sõidureal.

1. septembril avati osaliselt liiklusele Pronksi-Raua, Pronksi-Gonsiori ja Pronksi-Kunderi ristmikud. Seoses sellega muudeti ajutiselt Gonsiori tänava liikluskorraldust. Gonsiori tänava muutsuunarada hakkab teenindama linna sisenevat liiklust ning Raua ja Kunderi tänav kesklinnast väljuvat liiklust.