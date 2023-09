Ukraina uueks kaitseministriks saab krimmitatarlane Rustem Umerov

„Sel nädalal tehakse parlamendile ettepanek langetada ka kaadrialane otsus. Tahan seda praegu kirjeldada. Ma otsustasin välja vahetada Ukraina kaitseministri. Oleksi Reznikov on läbinud need täiemahulise sõja enam kui 550 päeva. Ma leian, et ministeerium vajab uusi lähenemisi ja teisi koostööformaate nii sõjaväelaste kui ka ühiskonnaga tervikuna,“ ütles Zelenskõi, vahendab UNIAN.