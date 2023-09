OTSEBLOGI | Rumeenia eitab väiteid Vene droonide enda territooriumile kukkumisest

Rumeenia kaitseministeerium aga teatas ennelõunal, et eitab teateid kategooriliselt. Kaitseministeeriumi sõnul jälgisid nende asutused ööl vastu pühapäeva ja esmaspäeva Doonau sadamate piirkonnas toimunud droonirünnakuid reaalajas ja ühelgi hetkel ei tekitanud rünnak otsest ohtu Rumeenia territooriumile ega territoriaalvetele. Kaitseministeerium kordas, et mõistab Vene rünnakud Ukraina vastu hukka ja need lähevad vastuollu rahvusvahelise humanitaarõigusega.



„Ukraina riikliku piirivalveteenistuse informatsiooni järgi kukkusid alla ja plahvatasid Vene Shahedid täna öösel Venemaa massilise rünnaku ajal Izmajili sadama piirkonnas Rumeenia territooriumil,“ kirjutas Nikolenko. „See on järjekordne kinnitus selle kohta, et Vene raketiterror kujutab endast tohutut ohtu mitte ainult Ukraina julgeolekule, vaid ka naaberriikide, sealhulgas NATO liikmesriikide julgeolekule. Kutsume partnereid varustama Ukrainat täiendavate tänapäevaste raketivastaste ja õhutõrjesüsteemidega ning lahingulennuväega, mis tugevdavad Ukraina, aga ka piirnevate riikide kaitset.“