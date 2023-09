Tallinna opositsiooni enamus kaalub liikluskaose tõttu Mihhail Kõlvarti umbusaldamist

Linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Karl Sander Kase sõnul ei ole linnavalitsus suutnud täita enda ülesandeid. „Sügis on alanud, aga liikluskaosele Tallinnas ei paista lõppu. Olukorra teeb tõsisemaks see, et kaose eest vastutavad linnavalitsuse liikmed ei soovi volikogu ees küsimustele vastata. Ettevõtetele ja tallinlastele on tekitatud suur kahju ning just seetõttu arutame linnapea umbusaldamist,“ rääkis Kase.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere on samuti kriitiline. „Praegune linnavalitsus on Tallinna arengu suurim pidur. Ka linlaste igapäevaelu pea peale pööranud liikluskaos on halbade juhtimisvalikute tulemus. Linnajuhid eesotsas linnapeaga on aastaid vilistanud ekspertide soovitustele, kuidas linnaliikuvust paremaks ja kaasaegsemaks muuta,“ ütles Pere.

Eesti 200 fraktsiooni esimees Joel Jesse tõdeb, et taristu ja ühistranspordi valdkonna planeerimise ja korraldamisega ning ehitusprotsesside juhtimisega ei ole Tallinna linnajuhid hakkama saanud. „Nagu näha ja kuulda, saab kooliaasta algus Tallinna liikluses olema eriti keeruline. Lisaks ei jõua tramm Tallinna lennujaama järgneval kahel aastal, D-terminalist läheb uus trammitee mitmesaja meetri kauguselt mööda, Tondi viadukt on kinni kuni 2024. aasta lõpuni, ühistranspordi ümberkorraldamine on suvel tehtud hoogtöö korras, kogukondi kaasamata,“ sõnas Eesti 200 fraktsiooni esimees Joel Jesse.

Delfi kirjutas hiljuti, et kuigi septembri alguses avati paljud ristmikud ja tänavalõigud, siis on kooliaasta alguses Tallinna kesklinnas liikumine endiselt keeruline, kuna paljud kohad on suletud või avatakse alles oktoobris. Millised kohad on liikluses kriitilised, saad vaadata siit.