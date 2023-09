Korruptsioonijuhtumite hind: Ukraina president Zelenskõi vabastas ametist senise kaitseministri Oleksi Reznikovi

Alates sõja puhkemisest ministeeriumi juhtinud Reznikovi järglaseks nimetas Zelenskõi oodatult Rustem Umerovi, kes on praegu Ukraina riigivaraameti juht. Zelenskõi rõhutas, et Ukraina parlament tunneb kaitseministeeriumi uut tüüri hästi ja mees ei vaja rohkem tutvustamist. „Ma ootan parlamendilt sellele kandidaadile toetust,“ lisas Ukraina riigipea.

Reznikovi vallandamine oli mõnevõrra oodatud sündmus, sest kaitseministeeriumit on raputanud mitmed korruptsioonijuhtumid. Meest ise pole nendega seostatud, kuid juhina on eeldatud temalt loomulikult vastutuse võtmist.

Eesti Ekspress kirjutas hiljuti , et viimane kaitseministeeriumiga seotud skandaal on ühe Türgi ettevõttega sõlmitud talvevormide hankeleping, millele kulus 33 miljonit dollarit. Talvevormide asemel sai Ukraina hoopis suvevormid. Mõnedes dokumentides oli ühe vormi väärtuseks märgitud 29 dollarit, teistes 86 dollarit. Sarnane skandaal puhkes aasta alguses, kui selgus, et ministeerium hankis suure koguse sõjaväelastele mõeldud toitu ülespuhutud hindade eest.

Ukraina meedia spekuleerib, et Reznikovi uueks ametikohaks saab Kiievi saadik Londonis, kus tal on juba kohalike tipp-poliitikutega päris palju häid suhteid.

Uue ministeeriumi juhi Umerovi kohta on teada, et ta on endine ärimees, kes valiti 2019. aastal parlamenti liberaalse korruptsioonivastase partei Golos ridades. Umerov on krimmitatari päritolu ning senise poliitikukarjääri jooksul krimmitatarlaste käekäigule ja õigustele palju tähelepanu pööranud.