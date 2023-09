Juunis pastorit noaga rünnanud mees on ohvrit pärast rünnakut ähvardanud: ta ütles, et kavatseb mu tappa

Soome pastor Patrick Tiainen rääkis toona Delfile, et väike vabas vormis kogunemine oli kestnud umbes 30-40 minutit, kui baari sisenes Tiaineni arvates eesti keelt kõnelev noormees. Ta küsis, kes on ürituse geipastorist kõneleja. „Ta ei tundunud kuidagi kahtlane, nii et ütlesin, et see olen mina. Siis juhtus kõik väga kiiresti,“ sõnas Tiainen.