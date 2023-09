Sotsid valisid peasekretäri hääletuse teel. Enne said kandidaadid kõne pidada. Näkkäläjärvi viitas oma sõnavõtus mainitud tegudele. „Nooruses on tehtud vigu. Kahetsen neid ja palun siiralt nende pärast vabandust,“ sõnas ta. Seejärel rõhutas Näkkäläjärvi, et on tänulik, et erakonnakaaslased teda minevikuvigadest hoolimata toetavad.