VIDEO | Tel Avivi tänavakakluses sai viga üle 100 inimese

Eritrea president Isaias Afewerki on riiki valitsenud alates selle iseseisvumisest 1993. aastal.

Inimõiguste eest võitlejad on tema valitsust iseloomustanud kui äärmiselt repressiivset ning Eritrea on väidetavate rikkumiste eest USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide all.