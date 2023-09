OTSEBLOGI | Venemaa ründas droonidega Odessa oblasti lõunaosa, pihta sai Doonau jõe sadam

Reutersi teatel tabati Doonau jõe sadama infrastruktuuri ning rünnakus viga said vähemalt kaks inimest.

Pärast Musta Mere viljaleppe lõppemist on Doonau sadamakompleks muutunud Ukraina peamiseks teravilja eksporditeeks.

Mõned Ukraina väjaanded on öelnud, et tabamuse sai Reni sadam, mis on üks kahest peamisest ukrainlaste sadamast.