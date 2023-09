Gümnaasiumiõpilastele suunatud ajalooõpikutes, mis käsitlevad perioodi 1945. aastast tänapäevani, on ajalugu täielikult ümber kirjutatud, kirjutab The New York Times. Ümber on hinnatud Jossif Stalini valitsusaeg ja Gulagi vangilaagrite ebainimlikkust enam ei mainita. Lisatud on ka täiesti uus, „sõjalisest erioperatsioonist Ukrainas“ rääkiv peatükk. Enne sellest peatükist näidete toomist tuleb veelkord rõhutada, et tegemist on propaganda ja väljamõeldisega.