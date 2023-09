Nobeli fond otsustas ümber: Venemaa ja Valgevene esindajad saavad kutse ainult rahupreemia jagamisele

2022. aastal otsustas Stockholmis iga-aastast Nobeli auhinnatseremooniat ja banketti korraldav Nobeli Fond Ukraina sõja tõttu mitte kutsuda Venemaa ja Valgevene suursaadikud Stockholmi auhinnaüritusele. Sama otsus tehti Iraani saadiku kohta seoses protestide vägivaldse mahasurumisega riigis. Neljapäeval teatas sihtasutus aga, et naaseb oma varasema tava juurde kutsuda suursaadikuid kõigist Rootsis esindatud riikidest. Otsus tekitas meelepaha nii Rootsis kui rahvusvaheliselt.

Fondi sõnul põhines neljapäevane otsus veendumusel, et väärtusi, mida Nobeli preemia esindab, on oluline levitada võimalikult laiapindselt. Tänases avalduses märgiti, et tugevad reaktsioonid varjutasid esialgse sõnumi täielikult.

„Seetõttu otsustame korrata eelmise aasta erandit – st mitte kutsuda Venemaa, Valgevene ja Iraani suursaadikuid Stockholmis toimuvale Nobeli preemiate üleandmise tseremooniale.“

Küll aga on kõik suursaadikud jätkuvalt kutsutud Norras Oslos toimuvale Nobeli rahupreemia üleandmisele. Seal olid Venemaa, Valgevene ja Iraan esindatud ka eelmisel aastal.

Venemaa kuulutas rahupreemia laureaadi välisagendiks

Venemaa justiitsministeerium kuulutas reedel kuulsa ajakirjaniku ja Nobeli rahupreemia laureaadi Dmitri Muratovi „välisagendiks“. Ministeerium pani Muratovile süüks, et too „kasutas välisplatvorme, et levitada arvamusi, mille eesmärk oli kujundada negatiivset suhtumist Vene Föderatsiooni välis- ja sisepoliitikasse“. Samuti süüdistas ministeerium Muratovit teiste „välisagentide“ sisu levitamises, vahendab The Guardian.