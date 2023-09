KAART | Papprobotite sõjakäik. Ukraina on andnud Venemaal ja Krimmis tänavu ligi 200 droonilööki

Ukraina odavad õhudroonid on muutunud Venemaale tõeliseks peavaluks ja suudavad kahjustada ka rindest sadade kilomeetrite kaugusel asuvaid sihtmärke. Lisaks toimub harvemaid rünnakuid uute veedroonidega, mida on tänavu kasutatud näiteks Krimmi silla ja Mustal merel liikuvate Vene sõjalaevade vastu. Delfi Forte on varem kirjutanud Ukraina papist õhudroonidest siin ja veedroonidest siin.