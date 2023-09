Venemaa kuulutas Nobeli rahupreemia laureaadi Dmitri Muratovi välisagendiks

Venemaa justiitsministeerium teatas reedel, et Muratov „kasutas välisplatvorme, et levitada arvamusi, mille eesmärk oli kujundada negatiivset suhtumist Vene Föderatsiooni välis- ja sisepoliitikasse“. Samuti süüdistas ministeerium Muratovit teiste „välisagentide“ sisu levitamises, vahendab The Guardian.