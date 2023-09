OTSEBLOGI | USA: Ukraina murdis lõunas läbi Venemaa kaitseliinidest

Kirby sõnul on Ukraina väed Zapporižžja piirkonnas murdnud mitmel pool läbi Venemaa kaitseliinidest ja peavad nüüd otsustama, kuidas oma edu täiendavalt kapitaliseerida.

Kirby kritiseeris ka ametnikke ja sõjavaatlejaid, kes Ukraina vastupealetungi edu kahtluse alla seavad ja ütles, et sellised avaldused „ausalt öeldes ei aita“ Ukrainat.

„Vasturünnaku objektiivne vaatleja ei saa enam eitada, et nad on edusamme teinud,“ märkis ta Washingtonis ajakirjanikele, vahendab The Guardian.