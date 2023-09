FOTOD | Sanna Marini lahkumisetendus päädis meedia eest põgenemisega. „Ma ei anna intervjuusid!“

Viimastel kuudel on Marinist ajakirjanduses peamiselt juttu olnud eraelu võtmes. Näiteks on kajastatud, et ta on leidnud endale uue kallima, kes töötab juuksurina. Marin ise laotab oma tegemisi avalikkuse ette sotsiaalmeedias. Tema Instagramis on rohkelt ülesvõtteid seltskonnasündmustelt, muu hulgas fotod festivalilt Flow. Lugude alt selgub, et eile käis ta sõpradega kinos „Barbie“ filmi vaatamas.