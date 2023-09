Kooli õppedirektor Olga Selištševa ütles, et sellel õppeaastal jätkatakse samamoodi nagu eelmisel aastal. Noored, kes on koolis aasta aega õppinud, on õppedirektori sõnul hästi kohanenud.

„Meil on sellel aastal uued 7. klassid ja nendega töötab kaks klassijuhatajat – üks Ukrainast ja teine on kohalik klassijuhataja, et neil on rohkem inimesi, kes saavad neid toetada,“ rääkis Selištševa.