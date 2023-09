Pärast eilset volikogu otsust tõdesid Metsküla kooli direktor Pille Kaisel ja koondatud õpetaja ning lapsevanem Maris Altmann, et neil on nüüd nädalavahetuse jagu aega, mis lastest edasi saab. Variant on saata lapsed Lihula gümnaasiumisse, kuid kaalutakse ka oma võsukeste koduõppele jätmist.