„Okupante ei huvitanud, kas tegu on lapsega.“ Ukrainlased menetlevad tuhandeid laste vastu toime pandud kuritegusid

Ukraina peaprokuratuuri lastekaitse osakonna juhataja Julia Usenko sõnul on kuriteod sageli kombineeritud piinamise ja ebaseadusliku vabaduse võtmisega, vahendab CNN.

Usenko sõnul on kohtueelsed uurimisasutused ja prokurörid dokumenteerinud selliseid kuritegusid üle 3200 kriminaalmenetluses.

Ta lisas, et prokurörid on võtnud tunnistuse 75 lapselt, kes on pidanud Vene vägede piinamist taluma.