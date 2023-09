VIDEO ja FOTOD | Tere, kool! Õpilased alustavad täna uut õppeaastat

Jõõpre kooli direktor Mati Sutt sõnas, et kuigi maakoolid on viimasel ajal saanud pigem negatiivset kajastust, algab neil kooliaasta positiivsel noodil. Jõõpre koolis õpib 130 last ning direktori sõnul on õpilaste hulk pidevalt kasvanud. „Meil on väga palju lapsi mujalt - sõja tõttu nii Ukrainast kui ka Venemaalt,“ ütles direktor Sutt.